В Кремле отреагировали на обращение ветеранских организаций о переносе парада Победы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу организаций ветеранов России к властям о переносе торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что предложение перенести парад будет рассмотрено.
«Это обращение будет рассмотрено», — заключил Песков.
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