В Кремле отреагировали на обращение ветеранских организаций о переносе парада Победы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу организаций ветеранов России к властям о переносе торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что предложение перенести парад будет рассмотрено.

«Это обращение будет рассмотрено», — заключил Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Угроза, а не торжество»: ветераны попросили Путина перенести парад

Песков допустил перенос Парада Победы