Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/107/13049107/RIAN_6220883.HR-pic905-895x505-49044.jpg">

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу «Православие.ру» назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.

По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.

Чучалин вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко поставили Субботину диагноз коронавирус 27 февраля. Пациент выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой.

На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач Мясников стал главой информационного центра по мониторингу COVID-19

— Еще 189 человек вылечились от коронавируса в Москве

— Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388