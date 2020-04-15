Жительницу Омска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Жительницу Омска оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение ложной информации о количестве зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.
«Гражданка.. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
По данным сайта NGS55, женщине предъявили штраф из-за комментария, который она оставила в одной из групп в соцсетях.
Она утверждала, что «умерло минимум двое это точно, ...информация не из сети, ваше право не верить».
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.
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