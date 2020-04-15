Путин вновь обратится к россиянам
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Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России 15 апреля. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, обращение российского лидера состоится в начале совещания с правительством по развитию радиоэлектронной промышленности страны.
Уточняется, что совещание пройдет в закрытом режиме после 15.00 по видеоконференции.
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