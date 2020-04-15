В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 14 человек

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В Московской области от коронавируса вылечились еще 14 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного Оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

«Еще 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все вылечившиеся пациенты были выписаны после получения отрицательного результата на коронавирус.

Всего в Подмосковье выздоровели 89 человек.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 272 случая заражением коронавирусом.

Всего в России на сегодня зафиксировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, умерли 198 пациентов, выздоровели — 1986.

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