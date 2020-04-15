Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

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Основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

«Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит», — написал Гейтс.

По его словам, действия ВОЗ помогают замедлить распространение инфекции.

Основатель Microsoft считает, что при остановке работы ВОЗ никакая другая организация не сможет ее заменить. При этом он добавил, что сейчас мир нуждается во Всемирной организации здравоохранения как никогда раньше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, отметив, что она не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.

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