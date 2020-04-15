Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля

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Застрявших в Таиланде россиян из-за ситуации с коронавирусом доставят специальным рейсом из Бангкока во Владивосток 18 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет рассчитан на 200 человек.

Информации о количестве россиян, которые должны вернуться на родину, не приводится.

В течение двух недель после прибытия во Владивосток все пассажиры данного рейса будут обязаны находиться на строгом карантине. Жители Приморья смогут находиться на самоизоляции дома. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.

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