Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля
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Застрявших в Таиланде россиян из-за ситуации с коронавирусом доставят специальным рейсом из Бангкока во Владивосток 18 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что самолет рассчитан на 200 человек.
Информации о количестве россиян, которые должны вернуться на родину, не приводится.
В течение двух недель после прибытия во Владивосток все пассажиры данного рейса будут обязаны находиться на строгом карантине. Жители Приморья смогут находиться на самоизоляции дома. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.
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