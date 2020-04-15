Российские военные провели дезинфекцию домов престарелых в 59 населенных пунктах Италии

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Российские военные провели полную дезинфекцию домов престарелых в 59 населенных пунктах итальянской Ломбардии, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, общими усилиями обработано 63 здания и сооружения, более 400 тыс. кв. м внутренних помещений и более 51 тыс. кв. м дорог.

За последние сутки в Италии скончались 602 пациента с коронавирусом, выявлено 2 972 новых случая заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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