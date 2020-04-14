Около ста заражений COVID-19 зафиксировали в Киево-Печерской Лавре
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заражении новым типом коронавируса COVID-19 в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что всего зараженных — около ста человек.
Кроме того, погибшими числятся два человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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