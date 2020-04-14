В Испании объявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране сглаживается кривая, отражающая статистику распространения коронавирусной инфекции, цитирует его РИА «Новости».
Министр полагает, что пик коронавируса в Испании уже пройден. По официальным данным Минздрава Испании, ежедневный рост числа зарегистрированных случаев заражения вирусом снижается.
Всего с начала эпидемии в Испании обнаружили 172,5 тыс. случаев нового коронавируса. Жертвами вируса стали более 18 тыс. человек, а выздоровели — 67,5 тыс. пациентов. Стоит отметить, что на данный момент Испания занимает третье место в мире (после США и Италии) по числу жертв коронавируса.
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