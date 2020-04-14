Об изменении сроков сдачи ЕГЭ будет известно после майских праздников
Решение об изменении сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть принято после майских праздников, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.
Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, отметил Музаев. Он добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения.
В настоящее время начало сдачи ЕГЭ запланировано на 8 июня, напомнил врио главы Рособрнадзора.
По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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