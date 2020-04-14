Об изменении сроков сдачи ЕГЭ будет известно после майских праздников

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Решение об изменении сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть принято после майских праздников, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.

Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, отметил Музаев. Он добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения.

В настоящее время начало сдачи ЕГЭ запланировано на 8 июня, напомнил врио главы Рособрнадзора.

По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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