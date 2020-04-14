В Минздраве предупредили о передаче коронавируса на расстоянии 4 метров

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Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четыре метров от заболевшего, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, вирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, отметил Брико. По его словам, об этом свидетельствуют результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проведенного для Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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