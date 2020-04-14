Более 3 млн цифровых пропусков оформили в Москве

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За минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу в условиях распространения коронавируса нового типа, сообщает Оперативный штаб со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тысяч пропусков из-за некорректных и недостоверных данных, отметил Лысенко. Он напомнил, что не следует оформлять пропуск «просто так», и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса

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