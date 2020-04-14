Более половины пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

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Более половины пациентов, у которых коронавирусная инфекция нового типа протекает в легкой форме, лечатся на дому. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает Оперативный штаб.

В настоящее время на домашнем лечении в Москве находятся 7 тысяч людей с подтвержденным коронавирусом, отметила Ракова. Всего в столице зафиксировано 13 002 случая заражения.

По словам вице-мэра, около 500 человек выздоровели в результате домашнего лечения. При этом за все время действия подобной системы с ухудшением было госпитализировано лишь 4% людей, находящихся на лечении дома.

По последним данным, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Всего в мире зарегистрировано почти 2 млн заражений. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса

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