На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 3372

На Украине за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Общее число инфицированных на данный момент составляет 3372, умерли 98 человек, 119 пациентов вылечились.

Коронавирус обнаружен в более чем 20 регионах Украины, лидерами по количеству зараженных являются Черновицкая область — 546 случаев, Ивано-Франковская область — 332 случая и Тернопольская область — 280 случаев.

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