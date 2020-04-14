Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире организации.

По его словам, власти должны удостовериться в том, что держат под контролем ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна обнаруживать, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания коронавирусом, подчеркнул Гебрейсус.

Кроме того, руководитель ВОЗ заявил о необходимости минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также ввести превентивные меры относительно мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ.

По его словам, вирус распространяется «быстрее, чем замедляется».

«В связи с этим ограничительные меры должны сниматься медленно, и этот процесс должен контролироваться. Это не должно произойти за один раз», — сказал Гебрейсус.

Также он отметил, что странам необходимо справиться с риском завозных случаев инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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