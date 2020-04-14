В Эквадоре умерла россиянка с подозрением на коронавирус

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Россиянка Елена Калистратова умерла в Эквадоре, предположительно, от коронавируса. Об этом в своем Facebook написал ее супруг Олег Некрасов и подтвердил это РИА Новости.

Мужчина сообщил, что его жена скончалась от осложнения, вызванной респираторной инфекцией. По его словам, перед этим женщине сделали операцию в госпитале Амбато, находящейся в провинции Тунгурауа.

«Физическое состояние, которое привело к смерти, - острая респираторная недостаточность, предшествующая причина - пневмония, возможный случай COVID-19», — указано в свидетельстве о смерти, предоставленном Некрасовым РИА «Новости».

Отмечается, что других патологических заболеваний у Калистратовой обнаружено не было.

Женщина работала дизайнером. Она жила в Латинской Америке и Эквадоре несколько лет.