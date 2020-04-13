Роспотребнадзор раскрыл очаги коронавируса в регионах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что очаги коронавирусной инфекции были обнаружены в трех субъектах России.

В частности, очаговая заболеваемость выявлена в Санкт-Петербурге, Мурманской области и Коми. Также в Подмосковье есть несколько небольших очагов. При этом в Коми, Мурманской области, Брянской и Смоленской областях нет изменений в заболеваемости пневмонией и ОРВИ.

По словам Поповой, специалисты стараются лимитировать границы и закрыть очаг, чтобы не дать ему «выплеснуться в субъект».

Она уточнила, что российские власти были готовы к появлению большого количества очагов вируса. В настоящее время в России нашли 74 очага.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 678 заразившихся, а Мурманской области 128 инфицированных, а в Коми заболели 208 человек.

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