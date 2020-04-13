В Чечне запретили бракосочетания из-за коронавируса

В Чечне временно запретили бракосочетания по исламским канонам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммуфтия республики Адама Ильясова.

По его словам, запрет на проведение торжественных мероприятий является мерой временной и вынужденной. Он подчеркнул, что такая мера не противоречит шариату.

Запрет на бракосочетания пообещали снять, когда в республике будет наблюдаться улучшение ситуации с вирусом. До этого времени Ильясов призвал соблюдать это требование, так как при его нарушении могут выписываться штрафы.

По данным на 13 апреля, в Чечне выявили 49 инфицированных, выздоровели 15 человек, а умерли — пять.

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