Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
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В Италии жертвами коронавируса стали более 20 тысяч человек, пишет La Stampa, называя число «ужасным порогом».
За сутки в Италии зафиксировано более 3,1 тыс. инфицированных коронавирусом.
Также за 24 часа было выявлено 566 летальных случаев, что на 135 больше, чем в воскресенье, 12 апреля.
По словам итальянского вирусолога Андреа Крисанти, заметна «кривая тенденция эпидемии», однако, она скорее положительная, хоть и не быстрая.
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