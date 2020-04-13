Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/763/13032763/2020-04-01T172629Z_694070108_RC2TVF9D67DV_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-EU-PREVENTION-pic905-895x505-13042.jpg">

В Италии жертвами коронавируса стали более 20 тысяч человек, пишет La Stampa, называя число «ужасным порогом».

За сутки в Италии зафиксировано более 3,1 тыс. инфицированных коронавирусом.

Также за 24 часа было выявлено 566 летальных случаев, что на 135 больше, чем в воскресенье, 12 апреля.

По словам итальянского вирусолога Андреа Крисанти, заметна «кривая тенденция эпидемии», однако, она скорее положительная, хоть и не быстрая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские медики круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо

— В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

— В Италии карантин продлен до 3 мая