За сутки в Бельгии от COVID-19 скончались 303 человека

В Бельгии за минувшие сутки от коронавируса скончались 303 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

Отмечается, что за последние сутки в стране выявлено 942 новых случая заражения инфекцией. Примечательно, что это самый низкий показатель за последнюю неделю.

В общей сложности в Бельгии заболели 30 589 человек. Скончались — 3 903 пациента.

17 марта сообщалось, что бельгийские власти ввели режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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