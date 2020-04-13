Песков прокомментировал ограничения на празднование Пасхи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения на проведение предстоящих религиозных праздников в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
На вопрос о том, будут ли запрещены массовые собрания верующих, представитель Кремля ответил, что традиционные конфессии уже приняли решения, которые позволят избежать нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
«В данном случае есть режим, который вводится в каждом отдельном регионе. Это первое. Второе: вы знаете, что были слова патриарха Кирилла, который призвал верующих с учетом нынешний ситуации молиться дома. Были решения и в мусульманской Умме, они хорошо известны», — сказал Песков.
В России на данный момент зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли, 1 470 вылечились.
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