На статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро «надели» медицинский халат
На статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро при помощи подсветки «надели» медицинский халат в знак поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует телеканал Globo.
Организаторы акции поблагодарили медиков со всего мира на португальском, испанском, английском, немецком, итальянском, китайском, французском, арабском и русском, написав слово «спасибо» на этих языках.
Кроме того, статую подсветили в цвета флагов стран, которые больше всего пострадали от COVID-19: США, Испании, Италии, Китая — и самой Бразилии.
Инициатива была осуществлена в честь Пасхи, которую католики в этом году отметили 12 апреля.
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