МЧС направило в Мурманскую область мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

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МЧС России для борьбы с коронавирусом направил в Мурманскую область аэромобильный госпиталь, пункт временного размещения и врачей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве рассказали, что данное решение было принято после обращения властей области в федеральный Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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