Украинские спасатели продолжают тушить пожар у Чернобыльской АЭС

Украинские спасатели продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 13 апреля, огонь затронул травяной настил и лесные подстилки.

К тушению пожара привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета.

За последние сутки на место происшествия было сброшено 370 тонн воды.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация

— В зоне отчуждения в Чернобыле загорелся лес

— Из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возбуждено дело