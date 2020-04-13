Украинские спасатели продолжают тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Украинские спасатели продолжают тушить пожар на территории трех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на утро 13 апреля, огонь затронул травяной настил и лесные подстилки.
К тушению пожара привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета.
За последние сутки на место происшествия было сброшено 370 тонн воды.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
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