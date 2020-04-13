В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей. Об этом она заявила в эфире «Россия-1».

Она отметила, что риск заражения коронавирусной инфекцией возрастает при игнорировании других мер по профилактике заболевания: дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции.

Представитель ВОЗ добавила, что защитная маска не должна быть мокрой, а также ее следует поменять спустя два часа использования. В противном случае человек может стать источником инфекции.

«Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение», — уточнила Вуйнович.

Она подчеркнула, что здоровому человеку необходима защитная маска, когда он находится в толпе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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