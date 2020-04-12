Во Франции от коронавируса умерли больше 14 тысяч людей

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Во Франции от коронавируса скончались больше 14 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По информации ведомства, с 1 марта умерли 14 393 заразившихся коронавирусом.

На данный момент в реанимации находятся 6 845 человек. Это на 35 пациентов меньше, чем днем ранее. Минздрав уточняет, что число людей в реанимации снижается четвертый день подряд. В целом в больницах остаются 31 826 человек.

Всего во Франции на данный момент выявлено 93 790 случаев заболевания, более 27 тыс. человек с начала эпидемии вылечились и покинули больницы.