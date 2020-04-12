В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тысячи
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В Сингапуре за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 233, достигнув 2532, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о восьми погибших и 560 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевани — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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