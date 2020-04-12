В Башкирии 14-летняя девочка умерла в бане

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В Башкирии 14-летняя девочка умерла, когда мылась в бане у дедушки, пишет СУ СК по региону.

Отмечается, что в бане вместе с погибшей была ее восьмилетняя сестра. Спустя некоторое время взрослые обнаружили девочек без сознания. Приехавшие врачи подтвердили смерть у старшей девочки. Младшая сестра доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По информации следователей, потерпевшие отравились угарным газом.

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