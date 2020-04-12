В Башкирии 14-летняя девочка умерла в бане

В Башкирии 14-летняя девочка умерла, когда мылась в бане у дедушки, пишет СУ СК по региону.

Отмечается, что в бане вместе с погибшей была ее восьмилетняя сестра. Спустя некоторое время взрослые обнаружили девочек без сознания. Приехавшие врачи подтвердили смерть у старшей девочки. Младшая сестра доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По информации следователей, потерпевшие отравились угарным газом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском

Школьники отравились газом на Украине

Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом