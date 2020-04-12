Выпавшего из окна москвича оштрафуют за нарушение самоизоляции
Житель Москвы выпал из окна, пытаясь сделать селфи, его спасли сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным правоохранительных органов, 36-летний москвич решил сделать селфи на подоконнике, однако выпал из окна и зацепился руками за карниз. Прибывшие на место полицейские спасли мужчину, при этом было установлено, что москвич находился в гостях в соседнем доме.
С учетом данных обстоятельств в отношении мужчины составили административный протокол, он будет оштрафован за нарушение режима самоизоляции, отметили в пресс-службе.
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