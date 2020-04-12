Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса

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Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным источника, врач продолжает находиться в больнице из-за осложнений, коронавируса у нее уже нет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении врача по двум статьям: за сокрытие информации, которое может нести опасность жизни и здоровью окружающих, а также за халатность.

Санникова без ведома руководства посетила Испанию. Она скрыла свою поездку и не самоизолировалась после нее. 17 марта она обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. У женщины диагностировали коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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