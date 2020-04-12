Появилось видео побега шести пациентов из иркутской психбольницы
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В сети опубликовано видео, на котором видно, как шесть пациентов Иркутской областной психиатрической клиники сбегают из учреждения. Кадры публикует ФАН.
На видеозаписи человек в светлой одежде взял в заложники работницу психбольницы, пока он держит ее, приставив острый предмет к ее шее, другие выходят за дверь. После того, как пятый пациент вышел, шестой отпускает женщину и удаляется. Женщина садится на скамейку и хватается за голову. Судя по видео, ей стало плохо.
По данным полиции, из больницы совершили побег мужчины в возрасте от 19 до 28 лет.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают разыскивать сбежавших.
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