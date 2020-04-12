За сутки на лечение в Коммунарку поступили 49 человек
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за последние сутки на лечение в медучреждение поступили 49 человек, а пятерых — выписали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Всего в настоящее время в больнице находятся 503 человека. Из этого числа пневмония выявлена у 487 человек, при этом у 286 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция.
Кроме того, по состоянию на 12 апреля, подключены к аппаратам ИВЛ 24 человека.
Согласно приведенной Проценко диаграмме, число подтвержденных случаев инфекции, как и число поступивших в больницу продолжает увеличиваться.
Всего на сегодняшний день в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.
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