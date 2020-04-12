Первое уголовное дело за нарушение карантина возбудили в Якутии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/925/13044925/20200409_gaf_x99_216-pic905-895x505-70145.jpg">

В Якутии против 49-летнего местного жителя города Алдана, который вернулся на родину и должен был самоизолироваться, возбудили уголовное дело, сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, россиянин после прибытия в Якутию проигнорировал требование изолироваться и посещал общественные места, а также контактировал с широким кругом лиц.

В настоящее время всех, кто входит в число контактных лиц, поместили под наблюдение медиков, а самого гражданина — на лечение в инфекционный бокс районной больницы.

Отмечается, что уголовное производство против жителя Якутии открыто по ч. 1 ст. 236 УК России о нарушении эпидемиологических правил и создании угрозы массового заболевания.

Также в связи с непростой эпидемиологической обстановкой на территории города Алдана объявлен карантин. В частности, вводится пропускной режим, запрещен въезд и выезд в город, а местным жителям, которые работают в других населенных пунктах, нельзя возвращаться в Алдан даже на выходные.

Всего на сегодняшний день в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

— Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин

— Полиция нашла сбежавшего с карантина в Петербурге мужчину