Первое уголовное дело за нарушение карантина возбудили в Якутии
В Якутии против 49-летнего местного жителя города Алдана, который вернулся на родину и должен был самоизолироваться, возбудили уголовное дело, сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия).
По данным ведомства, россиянин после прибытия в Якутию проигнорировал требование изолироваться и посещал общественные места, а также контактировал с широким кругом лиц.
В настоящее время всех, кто входит в число контактных лиц, поместили под наблюдение медиков, а самого гражданина — на лечение в инфекционный бокс районной больницы.
Отмечается, что уголовное производство против жителя Якутии открыто по ч. 1 ст. 236 УК России о нарушении эпидемиологических правил и создании угрозы массового заболевания.
Также в связи с непростой эпидемиологической обстановкой на территории города Алдана объявлен карантин. В частности, вводится пропускной режим, запрещен въезд и выезд в город, а местным жителям, которые работают в других населенных пунктах, нельзя возвращаться в Алдан даже на выходные.
Всего на сегодняшний день в России вирусом заразились более 13,5 тыс. человек, при этом вылечились более 1 тыс. пациентов, а умерли — 106.
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