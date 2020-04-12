В Совфеде заявили об уходящей в прошлое гегемонии США
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что превосходство США над другими странами уходит в прошлое. Об этом он написал в Twitter.
Ранее South China Morning Post сообщало, что после окончания пандемии коронавирусной инфекцией реформированием мирового порядка займутся три державы: Россия, США и Китай. Автор статьи назвал эти страны самыми сильными в экономическом, военном и стратегическом плане.
Пушков согласился с автором публикации в том, что РФ, США и КНР станут «треугольником», который будет играть решающую роль. Однако в таком случае, Штатам придется отказаться от претензий на мировую гегемонию.
«Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — заключил Пушков.
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