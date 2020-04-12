В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки зафиксировали 909 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает РИА «Новости», ссылаясь на министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.
Как сообщается, всего от инфекции там зафиксировано 273 летальных исходов.
Отмечается, что 715 заболевших в Индии вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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