В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

За прошедшие сутки зафиксировали 909 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает РИА «Новости», ссылаясь на министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Как сообщается, всего от инфекции там зафиксировано 273 летальных исходов.

Отмечается, что 715 заболевших в Индии вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек

— В США число жертв коронавируса превысило 20 тысяч

— В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 120 тысяч