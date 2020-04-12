Десять новых случаев COVID-19 зафиксировали в Новосибирской области
Десять случаев заражения коронавируса нового типа за сутки зафиксировали в Новосибирской области, общее число достигло 38, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Такие данные приведены по состоянию на 9.00 (5.00 мск) 12 апреля.
Как сообщает оперштаб, инфекция выявлена у семерых мужчин и трех женщин.
По информации властей, семь случаев – контакты с зараженными пациентами, выявленными до этого. Два человека никуда не выезжали и не контактировали с инфицированными. Кроме того, один пациент с COVID-19 является иногородним водителем грузовика.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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