Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В этом городе зафиксировано уже пять инфицированных.

Согласно настоящему указу, ограничивается свободное передвижение граждан. Жители, находящиеся за пределами Алдана не смогут вернуться туда даже на выходные, а покинуть город можно будет только после 14-дневного карантина. Кроме того, запрещается проезд личного и общественного транспорта. Исключением являются перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, отходов и прочих неотложных грузов.

Ранее сообщалось, что режим полной самоизоляции граждан ввели в Якутске.