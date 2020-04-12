Впервые в истории все штаты США объявлены территорией «масштабных бедствий»

Впервые в истории США во всех 50 штатах страны объявлен режим «масштабного бедствия» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп утвердил данную меру в субботу, 11 апреля.

Как стало известно, последним штатом, где ввели такой режим, был Вайоминг. Кроме того, он рараспространяется на ряд заморских территорий США. Среди них — Американские Виргинские острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам, а также Пуэрто-Рико.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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