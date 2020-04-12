В Китае за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом

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На материковой части Китая за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает сайт Госкомздрава КНР.

По данным комитета, инфекцию обнаружили у 97 людей, прибывших из-за границу. Кроме того, два случая заражения зафиксированы внутри страны.

Отмечается, что за сутки в Китае не зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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