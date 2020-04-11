В Петербурге братья убили знакомого и скинули его тело с 13 этажа
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В Петербурге два брата во время ссоры убили знакомого и скинули его тело в ковре с 13 этажа, чтобы скрыть следы преступления, пишет СУ СК по городу.
По информации следователей, 10 апреля рядом с общежитием был обнаружен труп с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что полиция задержала двух неработающих братьев 32 и 39 лет, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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