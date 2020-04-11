Количество патрулей Росгвардии увеличат в Подмосковье
В Подмосковье увеличивают число патрулей Росгвардии с целью охраны правопорядка в период самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления региональной безопасности Московской области.
Так, число патрулей будет определяться в зависимости от индекса самоизоляции в конкретном городском округе.
«Бойцы ОМОН совместно с инспекторами ГИБДД будут обеспечивать соблюдение режимных мер на постах ГИБДД трасс федерального значения», — говорится в заявлении.
Сотрудники правоохранительных органов будут проверять документы жителей, цифровые пропуска и в случае отсутствия выяснять причины нарушения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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