Москвичи смогут получить пропуск по личным делам два раза в неделю

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Москвичи смогут оформить цифровой пропуск, разрешающий проезд по городу в личных целях, дважды в неделю, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

«Получить этот пропуск (для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.)) можно будет два раза в неделю», — говорится в тексте.

Отмечается, что с 13 апреля москвичи смогут оформить электронные пропуска, с 15 апреля их наличие станет обязательным.

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