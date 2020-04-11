Назван самый COVID-инфицированный город Подмосковья

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В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом МО рассказали о ситуации в городах Подмосковья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее число заболевших в Московской области составляет 1 082.

Больше всего инфицированных находится в городе Люберцы — 92 пациента. Следом по числу заболевших идет город Химки. Там зараженными числится 71 человек.

Кроме того, 66 инфицированных зарегистрировано в Красногорске, 55 пациентов — в Мытищах, 48 зараженных в Одинцово. Более 30 COVID-инфицированных в Долгопрудном, Лобне, Балашихе и Ленинском. В остальных городах заболевших менее 30 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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