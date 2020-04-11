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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на официальном уровне пока не было принято решений о переносе.

В России коронавирусом заразились больше 13 тысяч, скончались 106 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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