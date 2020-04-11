Москвичей предупредили о порывистом ветре 11 апреля

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МЧС по Москве распространило предупреждение для жителей столицы о сильном ветре, который ожидается в субботу, 11 апреля.

Так, порывы северо-западного ветра могут достигать 12 — 17 м/с.

Усиление ветра ожидается до 21.00 субботы, 11 апреля.

Москвичам посоветовали не ходить возле рекламных щитов и шатких конструкций на улице. Также рекомендовано не ставить автомобили возле деревьев.

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