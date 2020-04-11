Запрет на посещение кладбищ ввели во Владимирской области

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Власти Владимирской области ввели запрет на посещение кладбищ в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запрет был введен в указ «О введении режима повышенной готовности» и был утвержден губернатором области Владимиром Сипягиным.

В качестве исключения жители области могут посещать сами похороны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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