На территории иркутской колонии ликвидировали открытое горение

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что огонь уничтожил восемь построек. Общая площадь пожара составила 30 тысяч кв. м.

«Огнем уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения», — заявили в экстренных службах.

Открытое горение было ликвидировано в 4.00 мск, на данный момент продолжается проливка конструкций.

Возгорание произошло в результате бунта, устроенного заключенными колонии. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы.

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