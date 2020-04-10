Мишустин уволил первого замминистра просвещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича. Соответствующее распоряжение появилось на онлайн-портале правовой информации.

Отмечается, что данное решение было принято по просьбе самого Зеньковича.

«Освободить Зеньковича Павла Станиславовича от должности первого заместителя министра просвещения Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Данную должность Зенькович занимал с 28 августа 2019 года.

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