Больше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире

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В мире жертвами коронавируса нового типа COVID-19 стали свыше 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные портала worldometrics.

Так, от коронавирусной инфекции за время пандемии скончались 100 450 человек.

Кроме того, от заболевания излечился 369 971 пациент.

Общее число инфицированных составило 1 666 895.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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